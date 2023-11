Há 3h e 24min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida da taróloga Inês Pereira Pina. A nossa convidada recorda que sempre teve complexos com o corpo, e que lhe chamavam «bola de berlim» na escola. A taróloga revela que, há dois meses, fez uma cirurgia que mudou a sua maneira de lidar com a imagem.