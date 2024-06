Inês Simões sobre o pós «Morangos com Açúcar»: «Tiram-te ali o tapete e tu ficas...»

Hoje às 17:37

No «Goucha», ouvimos o testemunho da atriz e comentadora da TVI Inês Simões, que nos fala da sua vida e carreira, nomeadamente a sua passagem pela série juvenil «Morangos com Açúcar». A nossa convidada fala-nos da sua passagem pela novela de sucesso e explica-nos que era «muito difícil sair à rua» devido à grande exposição. Inês Simões fala-nos do seu interesse e formação na área da psicologia, e revela que isso dá-lhe imenso jeito no seu trabalho de comentadora no «Big Brother».