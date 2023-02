Inês viu a sua perna ser amputada por um comboio: «Não sabia se ia sobreviver»

Hoje às 12:21

No «Dois às 10», Inês Teixeira recorda o dia em que a sua vida mudou para sempre após um acidente na linha do comboio. Conta-nos o que mudou na sua vida. A jovem admite ter ficado com traumas relacionados com o momento.