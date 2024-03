Infância de mau-tratos levou Raquel a ser adotada e separada dos irmãos. Agora, faz um apelo para encontrar o 'irmão perdido'

Há 2h e 45min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida impressionante de Raquel Rato, que tem uma infância marcada pela pobreza, maus-tratos e abusos sexuais da parte da mãe. Raquel explica que ela e os 6 irmãos eram maltratados pela mãe, e mais tarde, foram dados para a adoção. Já adulta, a nossa convidada reencontrou três dos seus irmãos, que já não via desde criança. Contudo, Raquel fala do único irmão que lhe falta encontrar e lança um apelo.