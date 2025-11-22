Infertilidade superada: a história da especialista em medicina chinesa que ajuda casais a serem pais

Há 1h e 52min

Em «Momento certo», conhecemos a história de Filipa com uma dedicação ímpar, Filipa já ajudou dezenas de casais a concretizar o sonho de serem pais de forma natural. O seu trabalho é pautado por um carinho e acompanhamento que criam laços profundos com as suas pacientes.

Além da sua missão de trazer novas vidas ao mundo, Filipa honra a memória do pai, que partiu há dois anos e meio, ao lançar um livro infantil nascido de uma história que ele próprio escreveu. Hoje, ela conta com o apoio incondicional da sua Mãe, Ana, que a viu crescer e se tornar a mulher forte e dedicada que é.

A sua história de vida e o seu impacto foram o mote para uma surpresa emocionante orquestrada pela família e pelos casais que ajudou, um momento de profunda gratidão e reconhecimento por todo o seu esforço e carinho.