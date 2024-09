Influencers: jovens contam como conseguem receber muito dinheiro a trabalhar no digital

Há 2h e 16min

No «Dois às 10», conhecemos três vidas que mudaram com a internet. Paulo é criador de conteúdos sobre culinária. Após trabalhar vários anos como chef, hoje em dia a cozinha é um estúdio onde partilha receitas e truques com os seguidores. Dicas de beleza, moda, pensamentos e rotina são diversos os conteúdos que podemos encontrar na página de Carina. Uma lisboeta que se mudou para o norte em 2011 e que se dedica em exclusivo à criação e conteúdos digitais. Estudava psicologia e trabalhava num restaurante, era esta a vida de Filipa antes de ser influencer e passar a fazer publicações sobre moda e maternidade, desde que foi mãe da Maria Belém. A vida na internet já a permitiu viajar muito enquanto dá a conhecer as tendências de várias marcas.