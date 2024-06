Hoje às 15:58

Em «A Sentença», um formato conduzido por João Patrício, damos conta do caso que marca o programa da tarde «Não programado». Recebemos Carlos Coelho e Ricardo Aguiar. Carlos e Ricardo eram amigos e colegas, mas tudo mudou quando no dia em que um projeto conjunto causou a discórdia entre ambos. Ouvimos as duas partes e todos os detalhes do caso.