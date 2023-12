Inocência e Maurício fazem um pacto: «A verdade jamais pode vir ao de cima»

Há 2h e 34min

Em «Queridos Papás», Inocência confessa a Maurício (Miguel Bogalho) que descobriu que Carlota não era filha de Simão com o que ouviu das conversas de Teresa lá em casa, mas não quis desfazer uma família e por isso entregou a Graça (São José Correia) uma mecha de cabelo de Beni (Luísa Guanilho) para o teste de ADN dela com Carlos. Ambos assentem que aquela verdade deve ficar para sempre encerrada. Inocência diz a Maurício que Graça tem de ser libertada da cadeia, contando com a ajuda dele para persuadir Simão.