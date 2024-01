Inocência está em pânico: «Fui apanhada!»

Há 1h e 4min

Em «Queridos Papás», Simão (Pedro Sousa) fica surpreso por Adriana (Joana de Verona) lhe dizer que passou ontem por casa dele, mas Inocência disse-lhe que ele tinha saído com as filhas. Simão liga para Inocência, mas não consegue perceber o que se passou. Inocência, muito chateada por andar a arranjar problemas a Simão, diz a Zezé (Catarina Siqueira) para não contar mais com ela para andar a enganar o patrão nos seus esquemas contra Adriana. Zezé fica a pensar no que fazer a seguir.