Há 2h e 11min

No «Goucha», João Vitorino foi diagnosticado aos 17 anos com Leucemia Linfoblástica Aguda. Sobreviveu graças a um transplante de medula óssea por parte do irmão que, na altura, tinha apenas 12 anos. O nosso convidado partilha uma história insólita, em que engoliu um aparelho dentário e isso provocou-lhe danos.