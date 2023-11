Há 2h e 51min

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um homem que matou o amigo à facada devido a um computador que lhe tinha emprestado, em Azurém, Guimarães. A repórter Ticiana Xavier encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes sobre o sucedido. A advogada Suzana Garcia comenta a tipologia deste crime.