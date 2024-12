Há 1h e 13min

No «Dois às 10», a advogada Suzana Garcia, a psicóloga Vera de Melo e o inspetor Paulo Santos comentam caso de uma fotografia no Google Maps que foi uma pista inesperada entre as várias que ajudaram a polícia durante a investigação do desaparecimento de um homem há um ano em Soria, levando à recente detenção de duas pessoas.