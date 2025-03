Insólito: Pagou mais de metade do carro, mas perdeu-o para a namorada do ex-marido

Há 2h e 58min

Em «A Sentença», o terceiro e último caso do dia reflete a complexidade das relações pessoais e as implicações legais que podem surgir quando interesses materiais e afetivos se interlaçam.

Quando concluiu a licenciatura, Marta recebeu dos pais um veículo topo de gama. Um ano depois, a jovem casou com Bruno em regime de bens adquiridos. Bruno convenceu a mulher a vender o carro e comprar um novo a prestações, o problema é que o veículo ficou em nome deste e Marta e Bruno separaram-se. O automóvel seguiu com Bruno que rapidamente mudou o registo para o nome da atual nova companheira. Marta exige agora que o ex-marido pague o que recebeu do stand para a compra da nova viatura uma vez que pagou mais de metade das 24 prestações do carro.