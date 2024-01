Insólito: Por causa do tempo no banho, jovem mata o pai à facada

Hoje às 13:05

No «Dois às 10», ficamos a par do caso de um jovem de 16 anos, que matou o pai com cinco facadas, em frente ao irmão. A vítima tinha acabado de receber a notícia de que iria ser avô. Pai e filho acabaram por discutir porque o jovem e a namorada tinham gasto demasiada água a tomar banho. O caso aconteceu na Cova da Moura, em Lisboa. A advogada Suzana Garcia comenta o sucedido e fala-nos das fragilidades dessa mesma zona.