Há 1h e 43min

No «Dois às 10», ficamos a par dos novos desenvolvimentos do caso do homem suspeito de desmembrar namorado. Segundo avaliação psiquiátrica, este tem personalidade narcisista e é imputável. Comentadores reagem e Paulo Santos, inspetor da PJ, recorda uma situação que teve com um homem detido por homicídio.