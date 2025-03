Inspiração! Solteira e independente uma mulher que nunca casou e vive sem arrependimentos!

Há 2h e 32min

No «Dois às 10», Rosa partilha a sua história de vida, focada na independência e na realização pessoal. A sua jornada inspira a refletir sobre os caminhos para a felicidade e o amor. Desde jovem, Rosa ambicionava ser independente, ter a sua casa e o seu trabalho. Aos 30 anos, alcançou uma carreira de sucesso numa multinacional, demonstrando a sua determinação e ambição. O casamento nunca foi uma prioridade para Rosa, que valoriza a sua liberdade e autonomia. «Desde muito jovem que queria ser independente, ter a minha casa, ter o meu trabalho», recorda. A sua paixão pela escrita surgiu mais tarde, na Academia Sénior de Braga, onde descobriu o seu talento como escritora. Atualmente, com três livros publicados, Rosa sente-se realizada e completa, sem precisar de alguém para preencher qualquer lacuna. A sua visão sobre o amor é de um «encontro de almas», algo que acrescente valor à sua vida, mas sem ser uma necessidade. A história de Rosa desafia as expectativas sociais e celebra a individualidade, mostrando que a felicidade pode ser encontrada em diferentes formas e caminhos. Saiba mais em TVI Player