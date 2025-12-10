TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Intuição - 10 de dezembro de 2025
Ontem às 17:00
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Evite estes 7 peixes. Diz-se serem saudáveis, mas escondem algo muito prejudicial
Dois às 10
Ontem às 14:30
1
7 peixes que deve evitar comer (e os mais saudáveis)
18 fev, 09:35
2
Foi minha professora no 10.º ano e hoje é minha mulher: «A nossa primeira vez foi inesquecível»
V+ TVI
Ontem às 12:47
3
Estrela de reality show anuncia a própria morte aos 45 anos após luta contra cancro
Secret Story
Ontem às 15:44
4
Será este o motivo do fim da relação com Bárbara Parada? A indireta de Francisco Monteiro que está a agitar a Internet
Secret Story
9 dez, 17:25
5
Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim
Secret Story
4 dez, 10:50
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
De queixo caído e com as mãos na cabeça: Marisa beija Pedro à frente de todos e a reação de Cristina Ferreira é impagável
Secret Story
Há 34 min
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Há 1h e 39min
Vem aí em «Terra Forte»: Com a filha à beira da morte, Rosa Maria ataca Maria de Fátima sem dó nem piedade
Novelas
Há 49 min
Revelados os motivos que poderão ter levado à morte de Clara Pinto Correia
V+ TVI
Ontem às 16:27
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país
V+ TVI
Ontem às 15:43
O que ninguém esperava aconteceu. Marisa acaba com o próprio segredo. «Estão juntos?»
Secret Story
Hoje às 00:05
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
O 'Bom dia' apaixonado de Pedro e Marisa após revelação do segredo
Secret Story
Há 46 min
Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque
Secret Story
Ontem às 23:09
Secret Story 9 - Especial - 10 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
A Protegida: JD cada vez mais perto de se lembrar de Mariana
A Protegida
Ontem às 23:15
Pedro deixa recado a Cristina Ferreira e faz afirmação inédita
Secret Story
Hoje às 00:27
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Numa aldeia portuguesa, há uma igreja igreja conhecida por Vaticano e famosa por casamentos duradouros
Dois às 10
Há 1h e 2min
Há uma aldeia, em Portugal, que se torna mágica no Natal e é falada lá fora, embora muitos portugueses não a conheçam.
Dois às 10
Há 1h e 14min
Mariana - 11 de dezembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 11 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Novo interesse amoroso no horizonte para Mariana?
A Protegida
Ontem às 23:55
A Protegida: Furiosa, Mónica faz um escândalo e deixa JD desconfortável
A Protegida
Ontem às 23:54
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater
Novelas
Há 2h e 20min
Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar fazem as pazes?
Novelas
Há 1h e 18min
Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos
Novelas
Há 1h e 1min
«Um bocadinho do meu coração»: Maria Botelho Moniz mostra ritual que mantém há anos
Novelas
Ontem às 14:59
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Há 1h e 39min
Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?
Novelas
Há 1h e 45min