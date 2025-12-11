TVI PLAYER
Intuição - 11 de dezembro de 2025
Ontem às 17:05
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Filho de uma das mulheres mais bonitas de Portugal e de um pai que triunfou no futebol, hoje faz sucesso fora do país
V+ TVI
10 dez, 15:43
1
Aos 59 anos descobri o que era desejar alguém: «Nunca pensei apaixonar-me por uma mulher tão mais nova»
V+ TVI
Ontem às 18:05
2
Filho de Pedro Lima vive romance com famosa atriz
V+ TVI
Ontem às 16:17
3
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
4
Festa de luxo do pai de Kika Cerqueira Gomes
Novelas
Ontem às 15:23
5
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Ontem às 09:38
6
EM DESTAQUE
O outro lado da história: Pedro expõe investidas de Ana depois de esta o "rasgar" à frente de Marisa
Secret Story
Ontem às 15:47
Rúben e Tatiana Boa Nova explodem a Internet com o vídeo mais fofo (e épico) do filho recém-nascido
Secret Story
Ontem às 17:11
Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa
Novelas
Ontem às 16:19
«Algumas pessoas passam, outras ficam para sempre»: Laura Figueiredo comove o país com tributo a Sara Carreira
Novelas
Ontem às 14:49
Silêncio sobre o estado de saúde de Nuno Markl é quebrado por famoso amigo: «Saí com a convicção de que…»
Dois às 10
Ontem às 14:35
«Tens ali uma menina que pode estar apaixonada por mim (...) E se for correspondido?»: Pedro provoca Marisa
Secret Story
Ontem às 23:00
Casal divide-se após revelação do segredo: Marisa tenta explicar-se mas Pedro não quer mais conversa
Secret Story
Ontem às 23:37
Por esta ninguém esperava: Pedro expõe "avanços" de Ana após esta chorar no colo de Marisa e de o "rasgar"
Secret Story
Ontem às 23:27
A Protegida: Mariana tem um novo interesse amoroso?
A Protegida
Ontem às 23:10
A ACONTECER
Cláudio Ramos expõe confissão de Marisa Susana sobre Pedro: «Seduzia-me através do espelho»
Dois às 10
Há 8 min
Cláudio Ramos revela teoria inédita sobre Marisa
Dois às 10
Há 20 min
Jéssica sobre Pedro e Marisa: «Eles não se apoiam»
Dois às 10
Há 20 min
Cláudio Ramos defende Liliana e confronta ex-concorrentes: «Vocês deram à Liliana o benefício da dúvida?»
Dois às 10
Há 33 min
Cláudio Ramos defende Liliana e Raquel atira: «Ela teve a culpa a partir do momento em que deu abertura ao Fábio»
Dois às 10
Há 38 min
Raquel apela à saída da Liliana do «Secret Story 9»: «É mesmo insuportável a convivência com ela»
Dois às 10
Há 40 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Durante a operação, o coração de Flor deixa de bater
Novelas
Ontem às 08:57
Vem aí em «A Protegida»: Laura e Óscar fazem as pazes?
Novelas
Ontem às 09:59
Casal da ficção da TVI deu o nó e contou com a presença de vários famosos
Novelas
Ontem às 10:16
Milhares de euros: Pai de Kika Cerqueira Gomes celebra aniversário com festa de luxo
Novelas
Ontem às 16:48
Aos 81 anos, Carlos Areia dá entrada no hospital de urgência
Novelas
Ontem às 09:38
Vem aí em «Terra Forte»: Babi vai meter o pai em tribunal?
Novelas
Ontem às 09:32