Intuição - 12 de fevereiro de 2026

Ontem às 16:55
Intuição - 12 de fevereiro de 2026 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Catarina Furtado poderá estar em maus lençóis, com abertura de processo após partilha de vídeo nas redes sociais

11 fev, 13:05
Quem é Bruno Marques, o instrutor que está a fazer sucesso na 1ª Companhia?

19 jan, 12:54
Instrutor Marques mostra imagem rara da família. Conheça os pilares do militar

10 fev, 10:37
Cristina Ferreira revela experiência única que viveu com os seus «dois amores»

31 jan, 15:11
O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

10 fev, 09:32
Do Secret Story para a vida: as primeiras imagens da nova casa de Liliana Oliveira e Fábio Pereira

1 fev, 20:17
Menino de 9 anos que chamou o INEM em lágrimas: «Por um momento achei que a minha mãe estava morta»

Dois às 10
Ontem às 11:52

«Olhos nos olhos»: Foi isto que Lili Caneças disse em privado a Cristina Ferreira

1ª Companhia
Ontem às 12:10

Em momento raro, instrutor Marques revela há quanto tempo está com a mulher que roubou o seu coração

Dois às 10
Ontem às 11:23

Filho de peixe sabe nadar: saiba quem é o pai de Salvador Biernat, o pequeno ator que brilha na nova novela da TVI

V+ TVI
11 fev, 17:36

Já há primeiros finalistas na 1ª Companhia? Está esclarecida a maior dúvida da recruta: «Não significa que...»

1ª Companhia
11 fev, 18:43

Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional

Dois às 10
Ontem às 15:48

Amor à Prova - 12 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 23:34

Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”

Dois às 10
Ontem às 11:27

Amor à Prova: Nico faz pedido comovente a Tomás (que envolve Cris)

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Terra Forte - Terra Forte: Sammy e Rosinha como pai e filha - Veja o episódio aqui

Terra Forte
Hoje às 00:32

Dois às 10 - Primeira entrevista do instrutor Marques fora da «1.ª Companhia»

Dois às 10
Ontem às 09:50

Instrutor Marques revela a reação da mulher aos comentários dos recrutas ao seu corpo

Dois às 10
Ontem às 10:51
Ana Duarte confessa reviravolta na sua relação: “Era um bocadinho tóxica”

Dois às 10
Há 9 min

Em direto, Ana Duarte é surpreendida pelo namorado, com quem reatou depois de sair do “Big Brother Verão”

Dois às 10
Há 10 min

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos abrem programa com preocupação: “Sabemos que o pior pode estar a chegar”

Dois às 10
Há 17 min

Mariana - 13 de fevereiro de 2026

Mariana
Hoje às 03:25

1ª Companhia - Extra - 13 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:10

Terra Forte- Maria de Fátima dá uma estalada a Rosinha: «Não sou uma penetra»

Terra Forte
Ontem às 23:55
Vem aí em «Amor à Prova»: A dias do casamento da filha, pai de Sara está desaparecido

Novelas
Ontem às 09:25

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi e Armando beijam-se

Novelas
Ontem às 10:21

“Por todas as crianças”: Laura Figueiredo deixa alerta sério e apela à consciência dos pais

Novelas
11 fev, 15:57

«Estou numa fase mais em baixo»: A viver dias de angústia, Catarina Gouveia desabafa sobre o que se está a passar

Novelas
11 fev, 14:56

É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai

Novelas
10 fev, 14:49

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy coloca Rosinha acima de tudo e faz proposta a Flor e António

Novelas
Ontem às 08:56