TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Intuição - 13 de fevereiro de 2026
Ontem às 16:55
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
«Dupla de milhões». Vídeo de Filipe Delgado e do Instrutor Marques ultrapassa 1 milhão de views em menos de 5 horas
1ª Companhia
Ontem às 21:44
1
Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido
1ª Companhia
16 jan, 12:29
2
«Durante meses esperei por um diagnóstico»: apresentadora da TVI vive luta contra doença
V+ TVI
10 fev, 12:30
3
Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother
1ª Companhia
11 fev, 16:29
4
Vereador de Câmara dispara contra os filhos, após ver a mulher com outro homem
V+ TVI
Ontem às 16:26
5
Foi das primeiras artistas portuguesas a assumir ser homossexual. Aos 46 anos, mostra-se pronta para ser mãe
V+ TVI
Ontem às 14:45
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
A pergunta de Cristina Ferreira que Francisco Monteiro e Marcia Soares não conseguiram responder
Dois às 10
Ontem às 14:33
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
Ontem às 10:02
O antes e o depois de Fábio Pereira. Ex-concorrente do Secret Story faz procedimento estético no rosto
1ª Companhia
Ontem às 12:19
Chamada de Rodrigo para o INEM está já a ter repercussão na imprensa internacional
Dois às 10
12 fev, 15:48
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos protagonizam cena inesperada ao imitar Marisa e o Pedro Jorge: «Agora somos...»
1ª Companhia
Ontem às 11:24
O reencontro comovente do filho de Maria Botelho Moniz com parte da família: «Encheu-me mesmo o coração»
Novelas
12 fev, 16:22
TVI PLAYER
Amor à Prova: Furioso, Cris dá um raspanete a Amália
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Terra Forte: Maria de Fátima pede desculpa a Rosinha
Terra Forte
Ontem às 23:15
Homem mata os dois filhos de 8 e 12 anos após descobrir traição da mulher
Dois às 10
Ontem às 12:38
Assistente do INEM partilha momento que não aparece na chamada com Rodrigo: “Chegou a acontecer”
Dois às 10
12 fev, 11:27
Dois às 10 - Marcia Soares e Francisco Monteiro explicam aproximação
Dois às 10
Ontem às 09:50
Filipe Delgado pergunta ao Instrutor Chefe porque é que ele está triste a resposta é hilariante
1ª Companhia
Ontem às 14:30
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Diário da Manhã - 14 de fevereiro de 2026
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Mariana - 14 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 03:10
1ª Companhia - Extra - 14 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Terra Forte: Glória e Marcus chegam a uma conclusão que pode mudar o rumo de tudo
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte- Maria de Fátima surpreende Rosinha: «Devo-te um pedido de desculpas»
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Leumi incentiva plano a Maria de Fátima: «Faça-se de sonsa»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Carlos está interessado em Simone?
Novelas
Ontem às 09:00
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha pede perdão a António e Magui faz a pergunta que deixa todos em choque
Novelas
Ontem às 09:34
Filha de Marta Melro escolhe disfarce de carnaval improvável e deixa mãe sem palavras
Novelas
12 fev, 15:11
Deixou a televisão, vive dividido entre Portugal e o estrangeiro e abraçou um desafio totalmente diferente
Novelas
9 fev, 16:21
É filho de um dos atores mais cobiçados e dizem que é o verdadeiro «raio-X» do pai
Novelas
10 fev, 14:49
Vem aí em «Amor à Prova»: Luz e Simone tornam-se amigas?
Novelas
Ontem às 10:02