Intuição - 13 de janeiro de 2026
Ontem às 17:10
Com Manuel Luís Goucha.
Separou-se da mulher e construiu um "império" ao lado do homem com quem casou em segredo. Hoje é um fenómeno da TV
V+ TVI
Ontem às 15:46
1
“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão
Novelas
Ontem às 14:58
2
Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial
Novelas
8 set 2025, 14:34
3
Surpresa! Venceu um Secret Story em Portugal e agora anuncia gravidez: «O nosso maior segredo»
1ª Companhia
Ontem às 09:52
4
Carina Ferreira vai ser mãe pela primeira vez
1ª Companhia
Ontem às 09:41
5
Todos conhecem, mas poucos sabem: Filipe Delgado é a voz de um dos maiores êxitos das novelas da TVI
1ª Companhia
Há 1h e 9min
6
Este foi o motivo que levou Pedro Barroso a desistir da «1.ª Companhia» e que o pode levar ao bloco operatório
Dois às 10
Há 1h e 49min
Liliana muda de visual e quase fica irreconhecível
Secret Story
Ontem às 22:00
Vem aí em «Terra Forte»: Armando está apaixonado por Vivi?
Novelas
Há 2h e 7min
pri
Após rumores de romance com João Oliveira, Jéssica Vieira surpreende com confissão: «Tenho o coração meio ocupado»
V+ TVI
Ontem às 12:43
A viver um romance com Francisco Monteiro? Ana Batista esclarece o rumor do momento
1ª Companhia
Ontem às 19:37
«Que se lixem as flores e os chocolates»: Atriz famosa revela o segredo do amor verdadeiro
Novelas
Ontem às 16:32
TVI PLAYER
Amor à Prova: Nico fica maravilhado com Cris, o pai biológico
Amor à Prova
12 jan, 22:00
Filipe Delgado já planeou a festa de casamento e Maria Botelho Moniz vai ter o destaque mais especial
1ª Companhia
Ontem às 22:38
Entre elogios e confidências: Andrea Soares abre o coração a Manuel Melo
1ª Companhia
Hoje às 01:25
Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás
Amor à Prova
Ontem às 22:00
Terra Forte: Sammy quer ter filhos com Flor
Terra Forte
Ontem às 23:00
Após conflitos, Rui Freitas tem atitude inédita na desistência de Pedro Barroso
1ª Companhia
Ontem às 22:30
Autores: Convidado Tomás Pimentel
Autores
Hoje às 01:55
Terra Forte: Sammy revela a Flor que gostaria de ter tido mais filhos com ela
Terra Forte
Ontem às 23:55
1ª Companhia - Extra - 13 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:55
Terra Forte: Glória admite que nunca amou Marcus
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Caio surpreende Maria de Fátima com ideia que pode arruinar Flor
Terra Forte
Ontem às 23:53
«Terra Forte»: Flor questiona futuro com Maria de Fátima e Sammy responde
Terra Forte
Ontem às 23:52
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima recebe um aviso anónimo sobre Flor
Novelas
Ontem às 09:00
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avança com o transplante para salvar Nico
Novelas
12 jan, 08:31
“Já não consigo disfarçar”: Ana Guiomar assume nova paixão
Novelas
Ontem às 14:58
«Aconteceu tanta coisa importante»: Rita Pereira fala de um dos momentos mais marcantes da sua vida
Novelas
Ontem às 15:42
«Podem acabar com uma pessoa»: Inês Aires Pereira abre o coração sobre o passado
Novelas
Ontem às 15:17
Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio
Novelas
12 jan, 10:26