Intuição - 15 de janeiro de 2026

Ontem às 17:10
Intuição - 15 de janeiro de 2026 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

Carolina Nunes apanha todos de surpresa ao mostrar novo namorado: Conheça o eleito

1ª Companhia
Ontem às 22:53
1

Pela primeira vez, João Oliveira pronuncia-se sobre o fim da relação com Carolina Nunes

Big Brother
25 jul 2025, 21:19
2

Europa recebe novo parque temático que vai rivalizar com a Disneyland Paris

Dois às 10
Ontem às 17:00
3

Namorada de jogador de futebol português vê fotografias íntimas "espalhadas" pela Internet

V+ TVI
Ontem às 18:46
4

Novo parque temático na Europa vai fazer corar a Disneyland Paris. Terá castelo, hotel e mais de 40 atrações

17 dez 2025, 16:39
5

Ranking de Popularidade: Há uma concorrente em «queda livre» na segunda semana da 1ª Companhia

1ª Companhia
Ontem às 14:08
6
EM DESTAQUE

Insólito. Morreu o cunhado de Manuel Luís Goucha e o corpo foi trocado na morgue

Secret Story
Há 2h e 6min

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deixam fãs ao rubro com novidade: «Não posso acreditar»

Dois às 10
Há 1h e 57min

Cristina Ferreira regressa ao destino onde teve a maior surpresa romântica com João Monteiro

1ª Companhia
Há 2h e 31min

Cláudio Ramos prepara algo em segredo e deixa comentadores surpreendidos com pedido

V+ TVI
Ontem às 19:44

Este é o esconderijo de Matilde Breyner… e a reação dos fãs é hilariante

Novelas
Ontem às 16:00

Vem aí em «Terra Forte»: Guerra declarada! Maria de Fátima decide chantagear Flor com vídeo comprometedor

Novelas
Há 2h e 19min

TVI PLAYER

Desistência iminente? Recruta acusa cansaço e ameaça desistir

1ª Companhia
Há 2h e 27min

Amor à Prova: Tomás suborna Cris

Amor à Prova
Ontem às 22:00

1ª Companhia - Extra - 16 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Zé Lopes confronta Catarina Miranda: «Acusaste muita gente de estar em televisão por cunhas, incluindo eu»

Bom dia Alegria
Ontem às 11:05

Terra Forte: Susette faz tudo para destruir a paz entre Maria de Fátima e Flor

Terra Forte
Ontem às 23:00

Amor à Prova: Nico e Cris encontram-se às escondidas de Tomás

Amor à Prova
14 jan, 22:10
A ACONTECER

Em minutos, Octávio viu o legado do avô ser engolido por chamas

Dois às 10
Há 1 min

É uma cara conhecida das redes sociais, mas poucos conhecem a história por detrás da sua missão de ajudar os outros

Dois às 10
Há 40 min

Chegaram a dizer-lhe: “Não vais ter marido e ninguém que te queira”. Hoje, Graciela é uma mulher de sucesso e admirada

Dois às 10
Há 59 min

Cláudio Ramos dirige-se a Cristina Ferreira: “Se gostasses de mim de verdade, tinhas ficado”

Dois às 10
Há 1h e 21min

1ª Companhia - Extra - 16 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:00

Terra Forte: Vivi vai revelar quem é a Armando?

Terra Forte
Ontem às 23:55
NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás apanha Cris e Alice cúmplices e parte para a agressão

Novelas
Ontem às 09:27

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima e Caio envolvem-se

Novelas
Ontem às 08:54

Aos 60 anos, atriz famosa tira curso de enfermagem

Novelas
Ontem às 15:23

«Amo-te»: Marta Melro não esconde mais e abre o coração

Novelas
Ontem às 14:04

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Novelas
14 jan, 11:38

Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões

Novelas
Ontem às 10:22