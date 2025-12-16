TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Intuição - 17 de dezembro de 2025
Ontem às 17:00
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida
Dois às 10
26 nov, 10:43
1
Ana Duarte
Dois às 10
26 nov, 10:36
2
Marcia Soares brilha em dia especial: «Maravilhosa»
Secret Story
15 nov, 10:19
3
Fim do mistério. Desvendada a identidade do "admirador secreto" de Marcia Soares
Secret Story
Ontem às 11:27
4
Zé Lopes quebra silêncio após onda de comentários à sua magreza: «Ponderei muito se devia abordar este tema...»
V+ TVI
Ontem às 16:04
5
Ana foi expulsa do Secret Story
Dois às 10
15 dez, 11:42
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Sónia Jesus emociona fãs com declaração de amor: «Deus não me uniu a ti por acaso. Amo-te»
Dois às 10
Ontem às 11:23
O truque caseiro simples para tornar um cabelo liso sem vida num ondulado mega volumoso
Secret Story
Ontem às 17:33
«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho
Novelas
Ontem às 16:39
Atitude de figura pública conquista Francisco Monteiro: «Amor é isto mesmo»
Secret Story
Ontem às 16:24
Zé Lopes quebra silêncio após onda de comentários à sua magreza: «Ponderei muito se devia abordar este tema...»
V+ TVI
Ontem às 16:04
É filha de uma das cantoras mais conhecidas em Portugal e já conquistou Cristina Ferreira: «Tu és tão bonita»
Dois às 10
Ontem às 16:31
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
Afinal, como é que Marisa e Pedro Jorge se conheceram? A resposta que ninguém estava À espera
Secret Story
Ontem às 19:19
A Protegida: Mónica beija JD
A Protegida
Ontem às 23:15
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Hoje às 02:34
Terra Forte - Terra Forte: Sammy é apanhado em momento crucial - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:40
A Protegida - A Protegida: Mónica beija JD - Veja o episódio aqui
A Protegida
Hoje às 00:17
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Capadora de galos diz-se incapaz de os comer: «Estou com eles todos os dias»
Dois às 10
Há 4 min
Cristina Ferreira recorda memória de infância na casa da avó
Dois às 10
Há 17 min
Autores: Convidado Ana Paganini
Autores
Hoje às 01:55
Secret Story 9 - Extra - 17 de dezembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Mónica beija JD, mas ele diz que não quer nada com ela
A Protegida
Ontem às 23:55
A Protegida: Jorge faz uma proposta inesperada a Virgílio
A Protegida
Ontem às 23:54
Mais
NOVELAS
Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:01
Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se
Novelas
Ontem às 10:20
«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital
Novelas
Ontem às 15:20
“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade
Novelas
Ontem às 15:03
“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade
Novelas
Ontem às 15:03
Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão
Novelas
Ontem às 09:44