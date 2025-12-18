Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Intuição - 18 de dezembro de 2025

Ontem às 17:00
Intuição - 18 de dezembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes

Dois às 10
Há 1h e 38min
1

Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story

Secret Story
Ontem às 17:23
2

Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão

Secret Story
Ontem às 17:22
3

Nuno Loureiro assassinado por português

Dois às 10
Há 1h e 18min
4

Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»

Secret Story
Ontem às 11:24
5

20 anos depois, a 1ª Companhia regressa à antena da TVI

Secret Story
6 nov, 12:40
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida

Secret Story
Ontem às 15:46

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Ontem às 16:04

Há tradições que merecem reflexão. Afinal, o que é que devemos dizer às crianças sobre o Pai Natal?

Dois às 10
Ontem às 16:30

Mulher provocou explosão em França que matou duas crianças de 3 e 5 anos. Meninos eram familiares de jogador de futebol português

Dois às 10
Ontem às 15:50

Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»

Secret Story
Ontem às 12:58

Nem bolo-rei, nem rabanadas: este é o doce de Natal que agrada a toda a gente. E a receita não podia ser mais fácil

V+ TVI
Ontem às 14:19

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: JD é encontrado

A Protegida
Ontem às 23:10

Enquanto a casa fala mal deles, Marisa e Pedro perdem-se de amores na cama

Secret Story
Hoje às 02:04

Dylan mostra-se em casa de Inês com a família da namorada

Secret Story
Hoje às 02:06

Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:35

Câmaras de vigilância apanharam suspeito no prédio de Nuno Loureiro

Novo Dia
Hoje às 06:07
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Cláudio Ramos levanta suspeita sobre Liliana: “Às vezes, ponho-me a pensar se a Liliana não inventa-

Dois às 10
Há 7 min

Bruna provoca Sandro e ex-concorrente ataca-a: “És antissocial”

Dois às 10
Há 10 min

Orgulhoso da relação de Liliana e Fábio, Sandro assume: “Sou padrinho da relação”

Dois às 10
Há 12 min

Em direto, Bruna denuncia estratégia de Sandro para expulsar concorrente do “Secret Story 9”: “Aquilo que fazes é…”

Dois às 10
Há 20 min

Sem rodeios, Bruna arrasa Sandro: “Isso é mais com o comentador de bancada”

Dois às 10
Há 21 min

Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”

Dois às 10
Há 31 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
Ontem às 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
Ontem às 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
Ontem às 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
Ontem às 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
Ontem às 09:40