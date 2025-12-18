Intuição - 18 de dezembro de 2025

TVI PLAYER
Ontem às 17:00
Com Manuel Luís Goucha.
Foi assim que as autoridades chegaram ao português que matou Nuno Loureiro e dois estudantes
Dois às 10
Há 1h e 38min
Inédito: A vida voltou a juntar estes dois ex-concorrentes do Secret Story
Secret Story
Ontem às 17:23
Heitor Nunes e Patrícia Carvalho: Estes dois ex-concorrentes do Secret Story têm uma nova profissão
Secret Story
Ontem às 17:22
Nuno Loureiro assassinado por português
Dois às 10
Há 1h e 18min
Pela primeira vez, Maria Botelho Moniz mostra-se na casa da Primeira Companhia: «Fui visitar a Base»
Secret Story
Ontem às 11:24
20 anos depois, a 1ª Companhia regressa à antena da TVI
Secret Story
6 nov, 12:40
1.ª Companhia: Num gesto inédito, Maria Botelho Moniz revela o regresso de uma cara bem conhecida
Secret Story
Ontem às 15:46
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
Ontem às 16:04
Há tradições que merecem reflexão. Afinal, o que é que devemos dizer às crianças sobre o Pai Natal?
Dois às 10
Ontem às 16:30
Mulher provocou explosão em França que matou duas crianças de 3 e 5 anos. Meninos eram familiares de jogador de futebol português
Dois às 10
Ontem às 15:50
Filha de Carlos Areia comenta relação do pai com Rosa Bela, marcada por 47 anos de diferença: «Nunca pensei»
Secret Story
Ontem às 12:58
Nem bolo-rei, nem rabanadas: este é o doce de Natal que agrada a toda a gente. E a receita não podia ser mais fácil
V+ TVI
Ontem às 14:19
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 18 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: JD é encontrado
A Protegida
Ontem às 23:10
Enquanto a casa fala mal deles, Marisa e Pedro perdem-se de amores na cama
Secret Story
Hoje às 02:04
Dylan mostra-se em casa de Inês com a família da namorada
Secret Story
Hoje às 02:06
Secret Story 9 - Especial - 18 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:35
Câmaras de vigilância apanharam suspeito no prédio de Nuno Loureiro
Novo Dia
Hoje às 06:07
Cláudio Ramos levanta suspeita sobre Liliana: “Às vezes, ponho-me a pensar se a Liliana não inventa-
Dois às 10
Há 7 min
Bruna provoca Sandro e ex-concorrente ataca-a: “És antissocial”
Dois às 10
Há 10 min
Orgulhoso da relação de Liliana e Fábio, Sandro assume: “Sou padrinho da relação”
Dois às 10
Há 12 min
Em direto, Bruna denuncia estratégia de Sandro para expulsar concorrente do “Secret Story 9”: “Aquilo que fazes é…”
Dois às 10
Há 20 min
Sem rodeios, Bruna arrasa Sandro: “Isso é mais com o comentador de bancada”
Dois às 10
Há 21 min
Cláudio Ramos avança notícia sobre figura da TVI: “Vai passar o Natal no hospital”
Dois às 10
Há 31 min
Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?
Novelas
Ontem às 10:36
Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção
Novelas
17 dez, 11:08
«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público
Novelas
Ontem às 16:04
A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada
Novelas
Ontem às 15:46
«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos
Novelas
Ontem às 15:45
Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy
Novelas
Ontem às 09:40