Intuição - 2 de fevereiro de 2026
Ontem às 17:00
Com Manuel Luís Goucha.
Foram um casal, hoje são um sucesso na televisão com caminhos distintos
Novelas
Ontem às 13:11
1
Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI
Novelas
15 jul 2025, 14:58
2
03:43
O momento mais esperado! Instrutor Joaquim avalia imitação de Filipe Delgado
1ª Companhia
Ontem às 17:59
3
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Ontem às 09:53
4
Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»
Novelas
24 nov 2025, 14:56
5
«Completamente alagado e com muitos danos»: Noivo de Maria Botelho Moniz sofre com Tempestade Kristin
1ª Companhia
Ontem às 13:55
6
«Completamente alagado e com muitos danos»: Noivo de Maria Botelho Moniz sofre com Tempestade Kristin
1ª Companhia
Ontem às 13:55
Bebé a caminho? Cristina Ferreira comenta teste de gravidez de Noélia
Dois às 10
Ontem às 12:16
Fora da «1.ª Companhia», Sara Santos fica surpreendida ao ver imagens de concorrente: «Não percebo o objetivo»
Dois às 10
Ontem às 14:53
Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima entra em desespero ao saber que Flor nunca perdeu a memória
Novelas
Ontem às 11:26
«Não vou ficar em silêncio»: Margarida Corceiro alvo de ameaças de morte e expõe mensagens chocantes
V+ TVI
Ontem às 15:16
4 minutos e poucos euros: O truque de Cristina Ferreira que acaba com a fome por horas
1ª Companhia
Ontem às 16:28
Amor à Prova: Bruno tenta convencer Sara a não casar com Cris
Amor à Prova
Ontem às 21:45
1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:00
1ª Companhia - Especial - 2 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 22:10
Terra Forte: António em choque ao apanhar Flor em flagrante
Terra Forte
Ontem às 22:55
Amor à Prova - Cris e Alice cedem ao desejo?
Amor à Prova
31 jan, 21:30
Dois às 10 - Primeira entrevista de Sara Santos após ser expulsa da «1.ª Companhia»
Dois às 10
Ontem às 09:50
Célia partilha a sua experiência com ataques de pânico: "Deixei de confiar no meu corpo"
Dois às 10
Há 7 min
De esteticista a dona de uma agência funerária. Susana afirma: "Faço o mesmo. O que muda é a temperatura corporal"
Dois às 10
Há 46 min
Mariana - 3 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
1ª Companhia - Extra - 3 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:00
Ninguém como tu - 3 de fevereiro de 2026
Ninguém como tu
Hoje às 00:00
Terra Forte: Marcus regressa a casa e deixa os filhos em pânico
Terra Forte
Ontem às 23:55
Exclusivo «Amor à Prova»: Cris avisa Tomás que vai lutar pelos seus direitos enquanto pai
Novelas
Ontem às 09:23
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha
Novelas
31 jan, 09:22
Rosa Bela anuncia decisão inesperada: «Sigo o meu caminho... Não é o fim»
Novelas
Ontem às 09:53
Margarida Corceiro recebe graves ameaças de morte: «Não vou ficar em silêncio sobre isso»
Novelas
Ontem às 10:17
Irmão de ator da TVI consegue superar a leucemia: «O desejo realizou-se»
Novelas
1 fev, 08:32
Vem aí em «Amor à Prova»: Amália confronta Cris e anuncia reviravolta no caso de Nico
Novelas
30 jan, 10:23