Intuição - 29 de dezembro de 2025

Ontem às 16:45
Intuição - 29 de dezembro de 2025 - TVI

Com Manuel Luís Goucha.

Mais Vistos

«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.

Novelas
Ontem às 12:19
Pedro Bianchi Prata

Novelas
20 out, 12:49
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?

Dois às 10
28 dez, 17:00
Homem a conduzir

23 dez 2024, 12:14
Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story

Dois às 10
Há 2h e 3min
Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Dois às 10
Ontem às 14:19
EM DESTAQUE

Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira

Secret Story
Ontem às 20:00

Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho

Secret Story
Ontem às 19:51

Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero

Novelas
Há 29 min

Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível

Novelas
Há 48 min

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Novelas
Há 1h e 1min

Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'

Dois às 10
Há 1h e 23min

Emocionante. Marisa chora após ouvir o momento mais verdadeiro que viveu com Pedro

Secret Story
Ontem às 16:32

Secret Story 9 - Extra - 29 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:40

Secret Story 9 - Especial - 29 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

A Protegida: JD descobre a verdade e confronta Mónica

A Protegida
Ontem às 23:05

Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha

Secret Story
Ontem às 22:34

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Dois às 10
Ontem às 11:57
A ACONTECER

Cláudio Ramos recria momento de Meghan Markle prestes a dar à luz: Veja o vídeo!

Dois às 10
Há 10 min

Ex-concorrentes do «Big Brother» surpreendem ao anunciar noivado

Dois às 10
Há 21 min

Cláudio Ramos fala de Zé, ex-noivo de Liliana, e do que lhe têm contado sobre o passado de ambos: «Ela sofreu»

Dois às 10
Há 21 min

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez compram casa de sonho numa ilha privada

Dois às 10
Há 26 min

Bebé a caminho! João Moura Caetano e Luíza Abreu à espera do primeiro filho

Dois às 10
Há 34 min

O método de Cristina Ferreira para filtrar o que lê no horóscopo

Dois às 10
Há 45 min
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando

Novelas
Há 1h e 1min

Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado

Novelas
Ontem às 14:44

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Novelas
Ontem às 16:24

«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente

Novelas
Há 4 min

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Novelas
28 dez, 08:41

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

Novelas
28 dez, 14:21