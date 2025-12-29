TVI PLAYER
Intuição - 29 de dezembro de 2025
Ontem às 16:45
Com Manuel Luís Goucha.
Mais Vistos
«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.
Novelas
Ontem às 12:19
1
Pedro Bianchi Prata
Novelas
20 out, 12:49
2
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?
Dois às 10
28 dez, 17:00
3
Homem a conduzir
23 dez 2024, 12:14
4
Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story
Dois às 10
Há 2h e 3min
5
Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado
Dois às 10
Ontem às 14:19
6
EM DESTAQUE
Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira
Secret Story
Ontem às 20:00
Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho
Secret Story
Ontem às 19:51
Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero
Novelas
Há 29 min
Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível
Novelas
Há 48 min
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando
Novelas
Há 1h e 1min
Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'
Dois às 10
Há 1h e 23min
TVI PLAYER
Emocionante. Marisa chora após ouvir o momento mais verdadeiro que viveu com Pedro
Secret Story
Ontem às 16:32
Secret Story 9 - Extra - 29 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:40
Secret Story 9 - Especial - 29 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
A Protegida: JD descobre a verdade e confronta Mónica
A Protegida
Ontem às 23:05
Pedro Jorge passa-se durante jantar especial de Cristina Ferreira e abandona a cozinha
Secret Story
Ontem às 22:34
Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro
Dois às 10
Ontem às 11:57
A ACONTECER
Cláudio Ramos recria momento de Meghan Markle prestes a dar à luz: Veja o vídeo!
Dois às 10
Há 10 min
Ex-concorrentes do «Big Brother» surpreendem ao anunciar noivado
Dois às 10
Há 21 min
Cláudio Ramos fala de Zé, ex-noivo de Liliana, e do que lhe têm contado sobre o passado de ambos: «Ela sofreu»
Dois às 10
Há 21 min
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez compram casa de sonho numa ilha privada
Dois às 10
Há 26 min
Bebé a caminho! João Moura Caetano e Luíza Abreu à espera do primeiro filho
Dois às 10
Há 34 min
O método de Cristina Ferreira para filtrar o que lê no horóscopo
Dois às 10
Há 45 min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando
Novelas
Há 1h e 1min
Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado
Novelas
Ontem às 14:44
Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator
Novelas
Ontem às 16:24
«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente
Novelas
Há 4 min
«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial
Novelas
28 dez, 08:41
Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura
Novelas
28 dez, 14:21