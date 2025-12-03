Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Amar sem estereótipos. Apesar de só ter um braço, Rafael encontrou o amor: «Será que me vai aceitar?»
Dois às 10
Hoje às 12:00
Quando já tinha desistido do meu casamento, a minha mulher fez o impensável «Mudou tudo...»
Confissões
Hoje às 11:49
Após acidente de viação e amputação, Rafael transformou-se: «As transfusões que levei meteram dentro de mim outra pessoa»
Dois às 10
Hoje às 11:49
A história que poucos conhecem. Mulher de candidato à Presidência da República morreu pouco antes da sua candidatura
Dois às 10
Hoje às 11:32
Este candidato à Presidência da República é reconhecido pela sua «capacidade argumentativa e coerência ideológica»
Dois às 10
Hoje às 11:28
Cláudio Ramos entra em discórdia com Susana Dias Ramos sobre bens matrimoniais: «Fiquei enervado por causa de ti»
Dois às 10
Hoje às 10:57
Filhos de pais separados devem ou não dividir-se entre casas? Psicóloga explica
Dois às 10
Hoje às 10:51
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Atriz famosa faz desabafo emocionante sobre os filhos: «De lágrimas nos olhos e coração apertado»
Novelas
Hoje às 11:59
Luís Gonçalves confirma afastamento de Bruno Savate. E os motivos surpreendem
Secret Story
Hoje às 12:54
Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão
V+ TVI
Há 31 min
«Por dentro estou assim»: Ana Guiomar diverte fãs com visual inesperado e recado para cantora famosa
Novelas
Hoje às 10:26
TVI PLAYER
Avião alegadamente enviado por mãe de Liliana e irmã de Fábio agita a casa. A reação é de choque
Secret Story
Há 2h e 10min
Luís Gonçalves revela onde gastou o dinheiro da vitória do «Big Brother 2025»
Dois às 10
Hoje às 10:20
A ACONTECER
Amar sem estereótipos. Apesar de só ter um braço, Rafael encontrou o amor: «Será que me vai aceitar?»
Dois às 10
Hoje às 12:00
Quando já tinha desistido do meu casamento, a minha mulher fez o impensável «Mudou tudo...»
Confissões
Hoje às 11:49
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor e Maria de Fátima têm uma grave discussão e o passado fica exposto
Novelas
Hoje às 11:00
Cristina Ferreira deixa desabafo poderoso nas redes sociais e Rita Pereira reage: «Quando dizes a verdade...»
Novelas
Hoje às 11:48
Após um ano, atriz famosa revela nova batalha contra o cancro: «Esperança sobra do meu peito»
Novelas
Hoje às 10:57