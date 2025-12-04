Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 27 min

Cinha Jardim recorda como a relação com Pedro Santana Lopes chegou ao fim

Dois às 10
Hoje às 14:36

TVI - Em cima da hora - 4 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 4 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida»

Dois às 10
Hoje às 11:53

«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

Dois às 10
Hoje às 11:51

Um ano após ter sido queimado nos tumultos em Lisboa, veja como está o motorista da Carris

Dois às 10
Hoje às 11:37

Tiago sobreviveu a um ataque que chocou Portugal: «Porquê a mim, porque é que me fizeram isto?»

Dois às 10
Hoje às 11:37

Parto antes do previsto ditou a vida de bebé para sempre: «Tem 90% de incapacidade»

Dois às 10
Hoje às 11:25

Após pré-eclâmpsia na gravidez, bebé de Cristiana desenvolveu paralisia cerebral, epilepsia e baixa visão

Dois às 10
Hoje às 11:18

Em direto, Cristina Ferreira apanha todos de surpresa: «Vou partilhar um vídeo meu e é com muito orgulho que o partilho»

Dois às 10
Hoje às 10:42

Gonçalo Quinaz expõe desentendimento entre Sérgio Rossi e a filha: «Expôs que a filha é uma ingrata»

Dois às 10
Hoje às 10:38

Mais Vistos

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Secret Story
Hoje às 10:50
1

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Secret Story
Hoje às 11:08
2

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Secret Story
Hoje às 11:26
3

Era uma das musas da TV portuguesa dos anos 90 - e nada fazia prever que hoje tivesse esta profissão

V+ TVI
Ontem às 19:03
4
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Secret Story
Hoje às 13:30
5
02:38

Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens

Secret Story
Hoje às 12:36
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Bárbara Parada confirma fim de relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Dois às 10
Hoje às 10:15

Finjo que não sei o que a minha mulher faz há anos: «Não consigo deixá-la»

V+ TVI
Hoje às 11:02

Marco Costa lança bolo irresistível e é feito na frigideira em menos de 5 minutos

Secret Story
Hoje às 12:52

Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se

Novelas
Hoje às 11:13

Novela «Amor à Prova»: quando uma família que vê a sua felicidade ser abalada pela doença do filho

Novelas
Hoje às 10:17

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi é dada como morta e Marcus já pode acionar os seguros

Novelas
Hoje às 08:52

TVI PLAYER

Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens

Secret Story
Hoje às 12:36

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

Secret Story
Há 3h e 6min

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

Secret Story
Hoje às 13:30

A Protegida: Nuno e Gonçalo lutam até sangrar

A Protegida
Hoje às 00:25

Terra Forte: Cobra deixa Maria de Fátima 'entre a espada e a parede'

Terra Forte
Ontem às 22:10

Secret Story 9 - Extra - 4 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 27 min

Cinha Jardim recorda como a relação com Pedro Santana Lopes chegou ao fim

Dois às 10
Hoje às 14:36

TVI - Em cima da hora - 4 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 4 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Tiago foi o motorista da Carris queimado nos tumultos em Lisboa: «Estragaram a minha vida»

Dois às 10
Hoje às 11:53

«Ficaram a gozar o prato»: o relato arrepiante do motorista vítima do ataque mais violento nos tumultos após a morte de Odair Moniz

Dois às 10
Hoje às 11:51
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi assiste ao seu próprio velório

Novelas
Hoje às 10:27

Vem aí em «A Protegida»: Óscar deixa Laura em lágrimas

Novelas
Hoje às 10:00

Sem filtros, Marisa Cruz deixa mensagem a quem poderá passar pelo mesmo: «A mim, deu-me coragem para...»

Novelas
Há 2h e 19min

Bárbara Norton de Matos recorda fase de vida: «Não dói, aconchega»

Novelas
Há 2h e 5min

Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…»

Novelas
Há 2h e 32min

Vem aí em «Terra Forte»: Dani descobre quem é Vini e o caos instala-se

Novelas
Hoje às 11:13