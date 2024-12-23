Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 1h e 24min

TVI - Em cima da hora - 29 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 29 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Comboio atropela e mata 100 ovelhas

Dois às 10
Hoje às 12:51

Sogro expulsa o genro e festa acaba em sangue

Dois às 10
Hoje às 12:24

As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:21

Leandro revela quem são os concorrentes que se podem tornar seus amigos fora do «Secret Story»

Dois às 10
Hoje às 11:57

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Dois às 10
Hoje às 11:57

Leandro revela quem quer que ganhe o «Secret Story». E a opinião promete dar que falar

Dois às 10
Hoje às 11:51

Leandro deixa duras críticas a Pedro e Marisa: «Aquela relação não tem nada de saudável»

Dois às 10
Hoje às 11:49

Leandro mais desiludido do que nunca com Pedro e Marisa: «Mas eles estão a brincar com quem?»

Dois às 10
Hoje às 11:45

Leandro sentiu-se vítima de homofobia: «Eu queria que eles parassem com aquilo»

Dois às 10
Hoje às 11:35

Mais Vistos

Com o «coração apertado», família de Ruy de Carvalho emite comunicado

Dois às 10
Hoje às 14:19
1

Ruy de Carvalho

Dois às 10
Hoje às 14:17
2

Tragédia na véspera de Natal. ex-concorrente em choque com morte de familiar próxima em grave acidente

Secret Story
Hoje às 12:26
3

Ex-concorrente do Big Brother vive novo drama familiar: «Apanhei o maior susto da minha vida»

Big Brother
11 abr, 17:05
4

Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?

Dois às 10
Ontem às 17:00
5

Homem a conduzir

23 dez 2024, 12:14
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Quem mantém Vera e Fábio unidos fora da casa? A resposta pode surpreender

Secret Story
Há 3h e 14min

Vânia Sá partilha desabafo tocante antes de conhecer a filha. E comove qualquer um

Secret Story
Hoje às 14:49

Prestes a estrear-se na 1ª Companhia, Maria Botelho Moniz rende-se às tropas mais fofas (e temíveis) de sempre

Secret Story
Hoje às 13:04

Cristina Ferreira conta o que nunca disse a Leandro: «Acho que te faltou uma coisa»

Dois às 10
Há 2h e 49min

A pergunta de Cristina Ferreira que Leandro não conseguiu de responder

Dois às 10
Hoje às 13:54

Ana Guiomar é Amália em «Amor à Prova»: o aborto traumático que ela tenta esconder do mundo

Novelas
Há 3h e 33min

TVI PLAYER

Leandro descobre o que Marisa Susana fez fora do «Secret Story» depois de enviar camisola a Pedro

Dois às 10
Hoje às 11:57

Secret Story 9 - Gala - 28 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:25

Emocionante. Marisa chora após ouvir o momento mais verdadeiro que viveu com Pedro

Secret Story
Há 2h e 43min

Dois às 10 - Leandro sente-se 'traído' por Pedro Jorge

Dois às 10
Hoje às 09:50

Marisa passa-se e arrasa Pedro Jorge: «Se calhar o teu íntimo é assim»

Secret Story
Há 1h e 9min

Pedro Jorge, Liliana e Marisa são confrontados com uma decisão importante e envolve o dinheiro de Inês

Secret Story
Há 1h e 20min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 1h e 24min

TVI - Em cima da hora - 29 de dezembro de 2025

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 29 de dezembro de 2025

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Comboio atropela e mata 100 ovelhas

Dois às 10
Hoje às 12:51

Sogro expulsa o genro e festa acaba em sangue

Dois às 10
Hoje às 12:24

As desilusões de Leandro após ser expulso do «Secret Story» - Veja a conversa completa

Dois às 10
Hoje às 12:21
Mais

NOVELAS

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Novelas
Hoje às 10:38

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Novelas
Hoje às 10:58

Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator

Novelas
Há 2h e 51min

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

Novelas
26 dez, 10:24

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Novelas
Ontem às 08:41

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

Novelas
Ontem às 14:21