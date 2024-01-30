Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 28 min

Última chamada: os castings para a 10ª edição do Secret Story estão a terminar

Há 2h e 8min

TVI - Em cima da hora - 21 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 21 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Apesar do preconceito, Luís prometeu ficar ao lado da mulher com uma deficiência

Dois às 10
Hoje às 12:11

Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu”

Dois às 10
Hoje às 12:04

Portadora de uma deficiência, Joana duvidou do interesse do parceiro: “Achei que havia uma aposta envolvida”

Dois às 10
Hoje às 11:56

Braço direito de Joana é mais curto, não tem cotovelo e a mão só tem três dedos

Dois às 10
Hoje às 11:56

Esta é a opinião do filho de 16 anos de Filipe Delgado no que toca à prestação do pai na “1.ª Companhia”

Dois às 10
Hoje às 11:52

Marido de Filipe Delgado comenta a postura do recruta: “Ele joga com a ironia”

Dois às 10
Hoje às 11:47

Marido de Filipe Delgado faz desabafo: “Não tem sido fácil”

Dois às 10
Hoje às 11:45

A história de amor de Filipe Delgado e João Calado. Eis como o casal se conheceu há 13 anos

Dois às 10
Hoje às 11:41

Mais Vistos

Catarina Gouveia vai parar ao hospital, após quase 1 mês fora de Portugal

Novelas
Ontem às 17:01
1

Catarina Gouveia: veja como a filha da atriz e influenciadora está crescida e linda

Novelas
30 jan 2024, 15:54
2

Como nunca o viu: As fotografias da mudança radical de Fábio Pereira que poucos acreditavam ser possível

1ª Companhia
Hoje às 11:44
3

Já arrancaram as gravações de «Amor à prova»: eis as primeiras imagens

Novelas
12 set 2025, 14:47
4

Cristina Ferreira arrisca… e conquista! Veja as fotos do vestido que marcou a noite da final

Secret Story
31 dez 2025, 21:56
5

Cristina Ferreira corta alimento e garante barriga lisa: «Faz muita diferença»

Secret Story
Ontem às 09:49
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Quem é o Instrutor que Filipe Delgado imitou? Saiba mais sobre um dos militares mais comentados do momento

1ª Companhia
Há 3h e 0min

«Já reparaste que ela tem um braço mais curto?»: Luís ignorou os comentários cruéis e vive um grande amor ao lado de Joana

Dois às 10
Hoje às 14:19

Vem aí em «Amor à Prova»: Escândalo! Relação de Vítor e Simone é descoberta

Novelas
Hoje às 11:37

Conheceram-se devido a uma novela da TVI e casaram em segredo. A emocionante história de amor que viveu Filipe Delgado

1ª Companhia
Há 2h e 39min

Mãe de Filipe Delgado conta como o filho do recruta da «1.ª Companhia» tem reagido à participação do pai

Dois às 10
Há 3h e 40min

«Não estou bem... preciso de ajuda»: Cantora famosa confessa luta

Novelas
Há 3h e 10min

TVI PLAYER

Amor à Prova: Família de Cris está prestes a ruir?

Amor à Prova
Ontem às 22:15

Terra Forte: Caio beija Maria de Fátima

Terra Forte
Ontem às 23:05

Noélia e Manuel Melo falam de Filipe Delgado: «Inconveniente»

1ª Companhia
Há 2h e 13min

Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice

Amor à Prova
19 jan, 22:10

"Acabei de ter um problema": caixa negra mostra aviso do maquinista momentos antes da tragédia

TVI Jornal
Hoje às 13:58

Recrutas fazem exercício e Filipe Delgado faz questão inusitada

1ª Companhia
Há 3h e 55min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Intuição - Veja o episódio aqui

Intuição
Há 28 min

Última chamada: os castings para a 10ª edição do Secret Story estão a terminar

Há 2h e 8min

TVI - Em cima da hora - 21 de janeiro de 2026

TVI - Em cima da hora
Hoje às 14:00

TVI Jornal - 21 de janeiro de 2026

TVI Jornal
Hoje às 12:58

Apesar do preconceito, Luís prometeu ficar ao lado da mulher com uma deficiência

Dois às 10
Hoje às 12:11

Joana, portadora de deficiência, sobre o parceiro: “Não achei que um rapaz como ele fosse olhar para uma rapariga como eu”

Dois às 10
Hoje às 12:04
Mais

NOVELAS

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro descobre que Rosinha é sua neta

Novelas
18 jan, 09:19

Vem aí em «Amor à Prova»: O que esconde Melanie?

Novelas
Ontem às 10:00

“Fui conhecer a minha neta”: Helena Isabel vive um primeiro encontro inesquecível

Novelas
Ontem às 15:24

Quem é Daniela Lázaro, a namorada de Gonçalo Cabral, o ex-marido de Maria Sampaio?

Novelas
Ontem às 15:44

Tem quase 40 anos e um corpo de 20: atriz e apresentadora deixa fãs sem fôlego

Novelas
Ontem às 12:39

Vem aí «Terra Forte»: Maria de Fátima expulsa Flor de casa e exige que trabalhe como empregada

Novelas
Ontem às 09:26