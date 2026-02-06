Oops...
Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponívelA página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.
Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido
Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.
Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro
Agradecemos a sua colaboração.
Veja Mais
Cátia ficou com o teto destruído durante a depressão Kristin: “Nunca pedi ajuda”
Dois às 10
Hoje às 12:20
A dormir no sofá, Joaquim e a mulher estão a tentar sobreviver aos estragos da depressão Kristin: “Recebo 320 euros de pensão”
Dois às 10
Hoje às 12:09
Pai e filho ficaram com a casa destruída durante a depressão Kristin: “Quando lá chegámos, só tinha o rés-do-chão”
Dois às 10
Hoje às 11:59
A reação do filho de Jéssica ao perder a casa com a depressão Kristin vai comover o país
Dois às 10
Hoje às 11:57
Reação de Cristina Ferreira a jovem mãe de dois filhos que ficou sem lar na depressão Kristin: “Ficou aqui nada”
Dois às 10
Hoje às 11:54
Jéssica tem 26 anos, dois filhos pequenos e perdeu a casa com a depressão Kristin- “Não consegui recuperar fotos, as primeiras roupas deles, eletrodomésticos, nada”
Dois às 10
Hoje às 11:49
Criticada por surgir “irreconhecível”, Helena Laureano afirma: “Nunca me achei bonita"
Dois às 10
Hoje às 10:38
Mais Vistos
EM DESTAQUE
Nunca houve um momento assim! Instrutor Marques fica de queixo no chão ao ouvir «piropos» de Filipe Delgado
1ª Companhia
Há 3h e 34min
Cláudio Ramos reage à saída de um dos rostos mais acarinhados da TVI: «Está frágil de saúde»
Dois às 10
Hoje às 14:54
Inundações graves e muita destruição: Recrutas da 1ª Companhia em choque com o relato das tempestades
1ª Companhia
Há 3h e 5min
Na reta final do programa, há uma concorrente que ganha fôlego. Eis as novidades do ranking de popularidade
1ª Companhia
Hoje às 09:52
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
Ontem às 18:22
TVI PLAYER
Tracking poll, 2.ª volta, dia 10: Seguro volta a subir no dia em que Ventura tem a maior queda
Jornal Nacional
Ontem às 21:15
A ACONTECER
Cátia ficou com o teto destruído durante a depressão Kristin: “Nunca pedi ajuda”
Dois às 10
Hoje às 12:20
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: Tomás despedaça o coração de Nico, após o transplante
Novelas
Hoje às 09:00
Noivo de Matilde Reymão faz apelo pelas vítimas das tempestades: «Não sabíamos que estava assim tão mau»
Novelas
Há 3h e 11min
Bárbara Norton de Matos fica em pânico com a filha mais nova: «Perdeu os sentidos»
Novelas
Ontem às 17:05
Quem é a noiva de Raquel Tillo? Conheça a mulher que conquistou o seu coração
Novelas
Ontem às 18:22