Invade hospital com pistola falsa para visitar a mãe

Há 2h e 26min

No «Dois ás 10», ficamos a par do caso de um homem que foi detido pela PSP, após ter invadido o hospital de Mirandela com uma pistola. Supostamente, o homem tinha intenção de visitar a mãe à força, que como tudo indica, nem se encontrava no local. Depois de ser detido, descobriu-se que tinha uma arma falsa. O suspeito é conhecido por ter várias acusações, nomeadamente, de violência doméstica para com a mãe. A repórter Tânia Rei encontra-se no local e dá-nos todos os detalhes do sucedido.