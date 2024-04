Iolanda Laranjeiro e Marcoantonio Del Carlo separaram-se: «Como ex-casal, somos incríveis»

Há 41 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida da atriz Iolanda Laranjeiro, que fez parte do elenco da novela «A Única Mulher». A atriz começa por falar do seu percurso artístico e depois fala-nos da maior perda que sofreu pela altura do natal em 2023: a morte da mãe. A atriz já tinha perdido o pai, há dois anos atrás. O ano passado foi também um ano dramático para Iolanda, isto porque também foi em 2023 que a atriz se separou do ator e marido Marcoantonio Del Carlo. A nossa convidada explica-nos como a filha de ambos, com apenas 3 anos, lidou com essa separação.