Iolanda Laranjeiro perdeu a mãe no dia a seguir ao natal: «Ainda estou na fase da negação»

Há 48 min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida da atriz Iolanda Laranjeiro, que fez parte do elenco da novela «A Única Mulher». A atriz começa por falar do seu percurso artístico e depois fala-nos da maior perda que sofreu pela altura do natal em 2023: a morte da mãe. A atriz já tinha perdido o pai, há dois anos atrás. Neste momento, Iolanda encontra-se a fazer o luto da perda da mãe e revela que ainda está na 'fase 1', ao mesmo tempo que recorda algumas memórias da mesma.