Iran Costa da pobreza ao sucesso: «Dormia em cima de uma toalha, no chão»

Hoje às 17:52

No «Goucha», Iran Costa recorda a dificuldades que passou no começo da sua carreira de cantor em Portugal. Fala da sua fé e relata uma «leitura da mão» que lhe fizeram noutro país que previu, com anos de antecedência, o seu sucesso.