Há 2h e 24min

Em «Quero é Viver», Todos fazem um brinde à conquistada liberdade de Gabriel (Thiago Rodrigues), com Ana (São José Lapa) muito confusa por não o reconhecer. Rómulo (João Nunes Monteiro) entra triunfal com Lili (Filipa Pinto) a seu lado e mostra um anel com cabeça de lobo e Lili uma pregadeira com a mesma imagem. Rómulo diz desapontado a Sérgio (Fernando Rodrigues) que esperava que estivesse toda a família presente para o acolher.