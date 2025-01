Irene: «Sempre fui conhecida pela irmã do menino que morreu envenenado» - Veja a conversa completa

Há 27 min

No «Dois às 10», Irene recorda como a tragédia da morte do irmão a marcou para sempre. A convidada partilha como foi crescer com o peso de ser «a irmã do menino que morreu envenenado».

Irene partilhou a história da morte do seu irmão Aníbal, que faleceu aos dois anos após ingerir medicamentos do seu avô. Anos mais tarde, o seu outro irmão suicidou-se após uma depressão profunda pela morte da sua esposa. Acontecimentos que marcaram para sempre a sua mãe e toda a família. Apesar das tragédias, Irene encontra felicidade na sua família unida.