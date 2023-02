24 jan, 23:21

Em «Quero é Viver», Santiago (Pedro Hossi) olha agradado para a lingerie em cima da cama, deixando Irene (Joana Seixas) ainda mais irritada. A toalha de Irene cai, fazendo com que ela fique nua. Santiago olha-a, elogiando-a por continuar com um corpo aprazível. Irene fica satisfeita, mas segue em fúria para a casa-de-banho. Domingas está na sala com a música muito alta, ignorando Ivanilda a dizer-lhe que estavam a bater à porta.