Irmão de bebé com Trissomia 21 encanta tudo e todos: «Ele é especial, vê todas as pessoas boas do mundo»

Hoje às 13:00

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Joana Faria e David Branco, um casal muito jovem, mas cheio de sonhos. Conhecem-se desde pequeninos e quando o amor os juntou decidiram logo que queriam ter filhos. E assim foi… há sete anos veio o doce Vicente, há quatro a perspicaz Vitória e há apenas dois meses o Vasco… um bebé especial que mudou para sempre a vida desta família! Em estúdio, o pequeno Vicente diz-nos que cuida do irmão e o porquê do mesmo ser tão especial.