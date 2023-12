Há 3h e 30min

No «Dois às 10», recebemos familiares dos finalistas do Big Brother. Rafael Soares, irmão de Márcia Soares faz confissões sobre a relação da irmã com Francisco Monteiro: «É saudável, faz-nos rir, no outro aspeto não gosto assim muito, certas atitudes como irmão desgosto».