Irmão e amigo de infância de Padre Ricardo Esteve surpreendem-no!

Há 2h e 51min

No «Dois às 10», Ricardo Esteves é surpreendido com a entrada do irmão e amigo em estúdio e ambos falam da relação que têm com o padre. Michel Fernandes, amigo de infância, conta-nos como foi casar com o amigo Ricardo celebrar a cerimônia enquanto padre.