Irmãs abriram negócio de brunch em homenagem à Avó Rosa

Há 48 min

No «Dois às 10», Catarina Cardoso e Daniela Cardoso falam do espaço «Dona Rosa» que abriram em Espinho, Aveiro. Claúdio Ramos fica fascinado com o especto delicioso dos bolos da dupla de irmãs.