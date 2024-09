Irmãs aos gritos em pleno tribunal levam à intervenção de João Patrício

Hoje às 14:40

Na «Sentença», um formato conduzido por João Patrício, ficamos a conhecer o caso «Herança das cinco».

O pai de Maria José e Emília deixou uma herança avultada. As cinco filhas não se entendem sobre quem tem direito a quê, até porque Emília, a filha mais velha, recebeu uma grande quantia do pai quando este ainda estava vivo. Os ânimos exaltaram-se entre as irmãs e João Patrício teve de chamar à atenção das mesmas: «Vou ser obrigado a desligar-vos o microfone»

Segundo Maria José, Emília apoderou-se da herança do pai, querendo ficar com quase tudo. Acrescente, ainda, que a irmã mais velha fez a cabeça ao pai para ficar com as coisas. Emília admite que o pai no fim da vida estava pouco lucido e confirmou que o pai lhe transferiu muito dinheiro, porque era a filha que cuidava do mesmo.

Maria José, em representação das irmãs, quer que a herança seja repartida de igual forma pelas 5, apesar de parte dos bens do pai terem sido dados em vida pelo pai.