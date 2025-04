Há 2h e 2min

Em «A Sentença», ato de amor transforma-se num conflito inesperado. Paulina aceitou ser barriga de aluguer da irmã Jorgina o que não esperava era criar laços afetivos com a criança. Paulina engravidou através de inseminação artificial com material genético do cunhado. Paulina quer registar a filha como sua e não a quer entregar à irmã.