Irmãs recordam visitas ao pai na prisão: «Era uma tortura psicológica»

Há 2h e 48min

No Goucha, conhecemos a história de Maria de Lurdes e Marianela Valverde, duas irmãs que viram o pai ser preso pela PIDE. Hoje, as duas falam das marcas deixadas pela ditadura e pela prisão do pai.

As nossas convidadas recordam como viam o pai na prisão, algo que torturava todos.