Há 3h e 22min

Em «Queridos Papás», Matias (José Fidalgo) conta irritado a Carocha que descobriu que Camila (Ana Varela) está na luta para ser a nova CEO da empresa, inferindo que foi por isso que ela decidiu acabar com a sua licença sem vencimento. Concorda com Carocha que fechar o contrato com Álvaro será um trunfo importante naquela batalha pelo cargo.