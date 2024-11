Isaac Alfaiate revela detalhes da sua personagem na nova novela «A Fazenda». Saiba tudo

Há 1h e 27min

No programa "Em Família" da TVI, emitido no passado sábado, 9 de novembro, o ator Isaac Alfaiate foi um dos convidados especiais e partilhou uma perspetiva exclusiva sobre o seu mais recente trabalho. Com uma carreira sólida de cerca de 20 anos na representação, Isaac Alfaiate falou com entusiasmo sobre a preparação para a sua nova personagem na novela A Fazenda, que será lançada a 25 de novembro.

Durante a entrevista, Isaac Alfaiate revelou bastidores emocionantes sobre as gravações, que decorreram em localizações distintas entre Angola e Portugal, criando uma narrativa rica e diversa.