Há 2h e 22min

No «Dois às 10», a Dra. Luís Magalhães Ramos acolheu Isabel no seu consultório e prometeu mudar-lhe a vida. A intervenção profunda reduziu a maioria das rugas e marcou o renascimento de uma nova Isabel. No final do processo, Manubela (Anabela Pereira) encarregou-se de transformar o cabelo da candidata, completando assim a metamorfose. Isabel, agora revitalizada, pode finalmente desfrutar de momentos felizes ao lado dos seus, sem receios.