Há 1h e 46min

No «Dois às 10», Isabel Lourenço começa por revelar as saudades que sente do filho e o quão difícil é agora regressar a casa e esta estar vazia. Esta mãe recorda os últimos momentos de vida do jovem de 25 anos. Um testemunho emocionante do desespero de uma mãe que vê o filho morrer. Fala da culpa pela morte do filho, após ter tomado a decisão de desligar as máquinas.