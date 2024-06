Há 1h e 22min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de vida de Isadora, que foi diagnosticada com cancro da mama e depois este mesmo alastrou-se. Aos 16 anos, recebeu o seu primeiro diagnóstico. A sua mãe faleceu aos 46 anos com cancro quando esta tinha 16 anos. A nossa convidada recorda os primeiros sinais, o primeiro diagnóstico e os tratamentos.